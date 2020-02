Captain Tsubasa Rise of New Champions, rilasciati nuovi dettagli

Non è sicuramente la prima volta che vediamo le opere tratte dagli Anime/Manga prendere vita sotto forma di videogioco. Bandai Namco è ormai riconosciuta per aver dato vita a certe opere videoludiche basta sul universo Shonen. Solo durante questo 2020 vedremmo debuttare ben 5 titoli dedicati ai Manga più famosi di sempre. Tra tutti i videogiochi a tema in uscita, sicuramente il più curioso risulta Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Questa nuova interpretazione del gioco dedicato a Holly e Benji ha sicuramente incuriosito sia i fan della serie che i videogiocatori di tutto il mondo.

L’opera Bandai Namco è stata annunciata a sorpresa durante lo scorso mese. Dal suo annuncio però, i dettagli non sono certamente aumentati. Tuttavia grazie al noto magazine nipponico Famitsu, siamo riusciti a scoprire qualche informazione in più di come sarà il futuro Captain Tsubasa Rise of the New Champions. Uno dei primi dettagli conferma la presenza di una modalità multiplayer per 4 giocatori che potrà essere sfruttata sia online che in locale.

Abbiamo anche scoperto che il gioco presenterà un “indicatore dello spirito” che ci darà la possibilità di eseguire le solite mosse fuori di testa viste durante la serie animata. Stando alle informazioni di Famitsu ogni singolo personaggi avrà delle mosse speciali uniche (certe di queste mosse potranno essere attivate soltanto in circostanze specifiche). Un’altra particolarità riguarda l’indicatore “V-Zone”. Questo specifico elemento verrà condiviso dall’intera squadra e una volta riempito offrirà dei bonus specifici al team.

Già da questi pochi dettagli (e dalle immagini viste in passato) Captain Tsubasa Rise of the New Champions si prospetta essere un titolo a dir poco divertente. Non sappiamo ancora con esattezza quando il gioco arriverà nei negozi, ma sappiamo già che arriverà su Nintendo Switch, PS4, Xbox One e PC. Durante lo scorso mese il nostro team ha avuto la possibilità di provare in anteprima Captain Tsubasa Rise of the New Champions, quindi se volete saperne di più vi invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato!