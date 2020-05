Captain Tsubasa Rise Of New Champions si mostra in un nuovo trailer

Come probabilmente saprete, alcuni mesi fa è stato annunciato a sorpresa Captain Tsubasa: Rise of New Champions, videogioco a tema sportivo targato Bandai Namco tratto dall’indimenticabile serie manga e animata di Holly e Benji che per anni e anni ha saputo affascinare un vastissimo pubblico, tra grandi e piccini. L’opera ha saputo suscitare immediatamente l’interesse di una vasta fetta d’utenza per le sue peculiari caratteristiche ludiche, le quali riprendono pienamente lo stile e il mood visto nell’opera originale.

Per il momento, in verità, sono ancora parecchi i dubbi relativi alla produzione, la quale si è mostrata in varie occasioni pur senza mostrare più del necessario, di fatto rendendo così difficile immaginare come sarà strutturata l’esperienza ludica generale. Di contro, però, Bandai Namco ha fatto sapere che in-game sarà presente la cosiddetta modalità “New Hero”, la quale ci permetterà di creare da zero il nostro calciatore che verrà lanciato nel mondo di Captain Tsubasa: Rise of New Champion. Una volta creato l’alter-ego digitale che vorremo impersonare, sarà nostro compito indirizzarlo verso la giusta squadra di calcio e allenarlo a sufficienza per permettergli di diventare il miglior giocatore del campionato.

Ebbene, la società nipponica ha recentemente pubblicato un nuovo e interessante video promozionale dedicato alla sua chiacchierata creatura, trailer che potete visionare poco sopra e che, seppur molto breve – parliamo di neanche trenta secondi -, ci ha dato qualche interessante informazione aggiuntiva della produzione. Nel video, infatti, è possibile vedere alcune veloci fasi di gameplay e un paio di mosse speciali che sarà possibile effettuare nel mentre che vi ritroverete in-game, dando particolare attenzione su due personaggi, ovvero Cheikh Azwan e Blake Martin, entrambi calciatori che fanno parte dell’America Junior Youth.

Insomma, più passa il tempo, più va delineandosi quella che sarà la forma effettiva di Captain Tsubasa: Rise of New Champion, anche se per il momento latitano ancora numerose informazioni. In particolare, ancora non sappiamo quando uscirà la produzione, attualmente prevista su Playstation 4, PC e Nintendo Switch entro la fine dell’anno. Inoltre, visto che la tanto attesa Next-Gen dovrebbe giungere negli ultimi mesi del 2020, sono molti gli utenti che immaginano una possibile uscita del titolo anche su Playstation 5 in una versione rifinita e migliorata, anche se per il momento Bandai Namco non ha dato alcun’informazione in tal senso.