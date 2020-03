Captain Tsubasa Rise of New Champions: rilasciato il trailer “Episode New Hero”

Chiunque è nato a cavallo tra gli anni 80 e 90 ricorderà la interminabili partite di calcio di Captain Tsubasa, conosciuto meglio da noi come “Holly e Benji”. Diversi mesi fa Bandai Namco ha ufficializzato l’arrivo di Captain Tsubasa Rise of New Champions, titolo calcistico del famoso cartone animato in arrivo quest’anno su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch. Il titolo sicuramente offrirà una esperienza calcistica densa di azioni e mosse speciali spettacolari che hanno accompagnato tutti gli appassionati di vecchia data.

In queste ore Bandai Namco ha pubblicato un altro trailer per il titolo chiamato “Episode New Hero” in cui ci presenta la modalità storia. Il gioco darà la possibilità agli utenti di crearsi il proprio alter ego attraverso un editor, di scegliere la squadra di appartenenza, migliorare i parametri ed imparare tecniche speciali da sfruttare durante i match contro le altre squadre. Qui di seguito potete vederlo e gustarvelo in santa pace.

Oltre a queste caratteristiche è possibile fare delle scelte durante i dialoghi, anche se rimane tutt’ora non chiaro se saranno fondamentali per l’avanzamento della storia. C’è da dire che Captain Tsubasa Rise of New Champions è un titolo che si, è stato creato principalmente per gli appassionati della serie ma che potrebbe in qualche modo rivolgersi anche a chi è amante del calcio in generale. Se la modalità storia coprirà tutta l’opera creata da Yoichi Takahashi ed il gioco presenterà un sacco di squadre diversificate tra di loro, Captain Tsubasa Rise of New Champions potrebbe davvero essere un titolo da tenere d’occhio.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate di acquistare incentrato su Tsubasa e compagni? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto nella sezione apposita. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità riguardanti il titolo pubblicato da Bandai Namco.