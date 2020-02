Captain Tsubasa Rise of New Champions, rilasciato un nuovo video gameplay

Nelle ultime settimane a scaldare in particolar modo gli animi dei videogiocatori in un periodo storicamente non ricco di annunci è stato l’inaspettato reveal di Captain Tsubasa Rise of New Champions, titolo ispirato alla celeberrima saga conosciuta in italia come Holly e Benji.

Un’opera dal grande appeal, che è riuscita ad attirare a se stuoli di fan con il semplice annuncio e che ora si mostra finalmente in un lungo e scoppiettante video gameplay.

Il video, che potete trovare comodamente qui sopra, è stato rilasciato direttamente da Bandai Namco, il publisher del titolo, e ci catapulta direttamente nel bel mezzo dell’azione, permettendoci di osservare un’intera partita di gioco. Nel filmato possiamo quindi fare la conoscenza con numerose caratteristiche dell’atteso titolo, come le fascinose mosse speciali e il decisamente riuscito stile grafico.

Nonostante Captain Tsubasa Rise of New Champions sia attualmente sprovvisto di una data di lancio definitiva abbiamo avuto modo di mettere anzitempo le mani su questo atteso titolo e tastare direttamente la bontà dell’opera. Come riportato anche nella nostra anteprima, che potete trovare comodamente qui, infatti: “Captain Tsubasa Rise of New Champions offrirà un’esperienza di calcio densa di azione, con uno stile grafico cell-shading (in modo da raffigurare i personaggi in maniera ancor più fedele), inquadrature spettacolari, un comparto sonoro fedelissimo e tutte le caratteristiche che rendono ancora oggi l’anime un capolavoro amato da tutti.”

Che ne pensate di questa notizia e di Captain Tsubasa Rise of New Champions, il neo-annunciato titolo di Bandai Namco è già riuscito a conquistarvi o speravate in qualcosa di diverso? Siete dei fan della leggendaria saga? Fateci sapere cosa ne pensate a riguardo direttamente nei commenti sotto questa notizia.