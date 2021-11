Carenza di scorte o no, PS5 vende ancora tantissimo e più di Xbox

Nonostante la carenza di scorte, PS5 vende. E vende anche molto bene, se paragonata ovviamente alla diretta concorrente, ovvero Xbox Series X. Gli ultimi dati di vendita diffusi da Ampere Analysis, agenzia che si occupa di analizzare il mercato, mostrano come in realtà la console Sony sia ancora in vantaggio rispetto a quella di Microsoft.

Nel report, diffuso da Piers Harding-Rolls (che in Ampere Analysis si occupa proprio del settore gaming), si può evincere come PS5 continui a vendere ancora di più rispetto a Xbox Series X. Nell’ultimo trimestre preso in considerazione a inizio del report, quello che va da luglio a settembre, si nota come la console Sony abbia venduto 3,24 milioni di unità, mentre invece le due macchine Microsoft si sono attestate poco sopra il milione di unità. Nintendo Switch resta la piattaforma che ha venduto di più, con 3,91 milioni di unità acquistate dai giocatori.

I dati di vendita però dimostrano anche un altro scenario: Xbox Series X è stata letteralmente messa fuori gioco da Xbox Series S, che ha venduto molto di più. Il totale delle unità vendute delle macchine Microsoft è di 6,7 milioni. PS5 invece fa il giro e sfiora l’impresa di raddoppiare le due piattaforme: tra edizione Standard e Digital, infatti, la piattaforma next gen del colosso nippponico ha venduto 12,8 milioni di unità. Un numero incredibile, che ci ricorda come Sony sia ancora in grado di dominare il mercato hardware.

This takes the installed base of the 3 families of consoles at the end of September to the following: Switch – 89.7m

PS5 – 12.8m

Xbox Series – 6.7m pic.twitter.com/2DbsIy1bjw — Piers Harding-Rolls (@PiersHR) November 17, 2021

Se PS5 va molto bene, PS4 forse comincia ad essere un problema. Come scritto nel report, infatti, la macchina old gen di casa Sony ha cominciato un declino decisamente più rapido del previsto. Le cause dietro questo fenomeno ancora non sono state spiegate, ma forse l’arrivo di alcune esclusive PlayStation su PC potrebbe aver spinto i giocatori a voler aspettare ulteriori porting invece di acquistare una console della passata generazione.