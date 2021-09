Castlevania: il ritorno sembra vicino! Ecco i primi indizi

Sembra che Konami sia pronta a far tornare Castlevania. Al momento siamo ancora nel campo dei rumor e delle indiscrezioni, ma continuano ad arrivare conferme da parte dagli enti di rating che si occupano di assegnare le valutazioni dei videogiochi in base all’età e ai contenuti. La conferma di oggi, in merito all’esistenza di questo ritorno, arriva proprio da Taiwan e dall’equivalente del nostro PEGI, ovvero il Taiwan Entertainment Software Rating.

Andiamo con ordine: quello di cui stiamo parlando non è un nuovo gioco ma una collection. Più precisamente di un pacchetto che includerebbe alcuni giochi della serie che hanno debuttato su Game Boy Advance. Il nome di questa collezione molto particolare sarebbe Castlevania Advance Collection e non è la prima che compare nei database di questi enti. Si tratta infatti del terzo avvistamento in pochi mesi, anche se al momento Konami non ha ancora annunciato nulla in merito. Il primo era arrivato a giugno, quando il rating era stato assegnato dalla board Coreana. Il secondo, invece, a inizio settembre e a pensarci era stata l’Australian Classification Board.

La particolarità di questo avvistamento però riguarda le piattaforme di destinazione. La collection di Castlevania infatti era solamente inserita all’interno dei database, che sono comunque pubblici e liberamente consultabili, ma senza un minimo accenno alle console di riferimento. Il Taiwan Entertainment Software Rating però ha listato le console PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch.

Quali saranno i tre giochi inclusi nella collection? Facile da capire. La serie di Castlevania su Game Boy Advance ha infatti vissuto la sua golden age con soli tre capitoli: Circle of the Moon (datato 2001) Harmony of Dissonance (datato 2002) e Aria of Sorrow (datato 2003). Tutti e tre i giochi hanno ricevuto ottimi voti dalla critica e vennero pubblicati nel 2015 anche per la Virtual Console di Wii U. Un “nuovo” ritorno, dunque, non sarebbe così scontato.