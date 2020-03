Castlevania Symphony of the Night: disponibile a partire da oggi per smartphone

Qualsiasi videogiocatore di vecchia data si è imbattuto almeno una volta in Castlevania Symphony of the Night. Pubblicato nell’ormai lontano 1997 per la prima PlayStation e successivamente per SEGA Saturn. Il titolo può essere tranquillamente l’esempio lampante della parola “masterpiece“. Il titolo con il passare del tempo cominciò a diventare uno di quei giochi dannati, che solo in pochi hanno potuto mettere le mani sopra, visto e considerando anche l’impennata di valore che ha preso il gioco originale, uno dei più costosi dell’era PlayStation.

Castlevania Symphony of the Night è quindi uno dei giochi più amati, tanto che Konami lo ha riproposto praticamente in tutte le salse. A partire dal 2006 ad esempio tramite il servizio Xbox Live, l’anno successivo su PlayStation Store di Sony, per poi arrivare addirittura all’anno scorso nella collection chiamata Castlevania Requiem: Symphony of the Night & Rondo of Blood. Ma, proprio a partire da oggi, il titolo è diventato disponibile anche per Smartphone. Qui di seguito vi mostriamo la didascalia ufficiale e tutte le caratteristiche. Potete quindi acquistare il gioco a soli 3,49€ sia su iOs che su Android.

l più celebre gioco della serie di Castlevania arriva finalmente su mobile. Salta, scatta e combatti per farti largo attraverso il vasto castello di Dracula nei panni di Alucard in questo classico GDR d’azione e svela una storia avvincente con una vasta gamma di nemici unici e personaggi affascinanti. Riscopri il mondo di Castlevania in uno dei suoi giochi più rivoluzionari con una musica e una grafica splendide.

Un’interfaccia utente rinnovata con comandi intuitivi per eseguire attacchi speciali e trasformazioni.

Sblocca gli obiettivi come riconoscimento per le dure battaglie affrontate.

Pienamente compatibile con i controller .

. Nuova funzionalità di salvataggio dello stato.

Disponibile in 6 lingue: inglese, giapponese, tedesco, francese, italiano e spagnolo.

Cosa ne pensate di questa notizia? Pensate di acquistare Castlevani Symphony of the Night anche per smartphone? Fatecelo sapere nei commenti. Come sempre vi invitiamo a rimanere sintonizzati per tutte le novità in campo videoludico.