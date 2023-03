Non è stato sicuramente il DLC di Dead Cells a riaccendere la voglia di Castlevania nei fan. Per quanto ne dica Konami, in realtà i giocatori che hanno amato la serie di videogiochi oramai ferma da tempo memorabile sperano da anni in un ritorno del brand. Ritorno che potrebbe essere più vicino che mai in realtà, anche se in questi casi conviene ovviamente tenere basse le aspettative.

Come riportato da Gematsu, infatti, nel corso degli ultimi giorni Konami ha registrato un nuovo marchio, che cita direttamente il franchise. Chiamato Project Zircon, questo nuovo trademark è collegato direttamente a Castlevania: lo Zircon è infatti un gioiello presente in moltissimi titoli della serie. Basta tutto questo a sperare in un nuovo gioco? Assolutamente no, così come non basta la categoria di registrazione.

Come fatto notare da VGC, infatti, Project Zircon è stato registrato in una serie di categorie, che includono non solo i videogiochi, ma anche le “commercial prize-winning game machine”. Questo nuovo marchio potrebbe dunque nascondere qualcosa di completamente diverso rispetto a ciò che molti giocatori credono. Potrebbe trattarsi di una sorta di arcade machine destinata alle sale giochi giapponesi e magari con già dei piani per l’esportazione fuori dal Giappone, ma per ora non possiamo dirlo con certezza.

Così come tante altre IP di Konami, Castlevania è oramai dormiente da diversi anni. Nonostante ciò è molto probabile che nel corso dei prossimi anni Konami decida di affidare la serie nelle mani di un altro team di sviluppo. Il primo franchise a subire questo trattamento è stato Silent Hill, che al momento può contare su diversi progetti attualmente in produzione presso studi di produzione esterni. Un processo cominciato tempo addietro con Getsu Fuma Den e che probabilmente sarà la nuova strategia commerciale dello sviluppatore e publisher giapponese. Come sempre però vi invitiamo ad attendere eventuali annunci ufficiali da parte di Konami. Per ora la cosa importante è non perdere le speranze.

