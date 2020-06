Catherine Full Body, nuovo gameplay trailer per la versione Switch

In attesa della sua uscita su Nintendo Switch il 7 Luglio, Catherine Full Body si presenta in un nuovo gameplay trailer all’interno del quale vengono mostrati alcuni attimi della versione del titolo per la console della grande N. Ovviamente i meccanismi del titolo saranno gli stessi delle altre versioni, dovremmo sempre combattere all’interno dei sogni di Vincent cercando di capire quali pensieri offuscano la sua mente. Non sarà sempre semplice arrivare alla soluzione finale e battere ogni livello.

La trama di Catherine Full Body rende ancora più interessante il triangolo amoroso che si viene a creare all’interno della vita del nostro protagonista. Lo stralunato Vincent, non si troverà soltanto a fare i conti con le due Catherine della sua vita, a rendere il tutto ancora più complesso e più avvincente sarà la nuova arrivata Rin che renderà la vita del nostro protagonista ancor più difficile. La ragazza rappresenterà per noi un ancora di salvezza all’interno dell’eterno scontro tra le due personalità potentissime delle due Catherine, che vogliono rendere Vincent una vera e propria cavia da poter spremere per farsi dire la verità sul loro rapporto.

Can Vincent overcome his puzzling nightmares and the love conflict in his puzzled heart? The new #CatherineFullBody Puzzling Hearts trailer shows off Nintendo Switch gameplay! Catherine: Full Body releases on July 7 for Nintendo Switch! Official website: https://t.co/3rrQIOwPRa pic.twitter.com/M0ylejMmjR — Official ATLUS West (@Atlus_West) June 23, 2020

Il titolo di Atlus all’uscita rappresentò una vera novità nel panorama delle novel, sopratutto perché riesce ad unire dinamiche da puzzle game insieme a quelle del dating sim più classico senza rendere il tutto però banale. Anzi, con le aggiunte fatte nella versione Full Body, il titolo riesce ad acquistare ancora più carisma aggiudicandosi anche dei grossi apprezzamenti dalla critica internazionale e dagli stessi utenti.

Ora non ci resta che aspettare il prossimo 7 Luglio per poter mettere le mani su questa versione portatile delle avventure del nostro amato Vincent, e riscoprire ancora una volta quanto può essere complicato essere parte di un triangolo amoroso se non si è sinceri con se stessi. Voi avete giocato al titolo, o acquisterete questa versione per dargli una chance? Fatecelo sapere con un commento sotto questo articolo!