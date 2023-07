L’importante causa legale negli Stati Uniti riguardante l’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft ha subito una svolta inaspettata (l’ennesima), poiché il gruppo di controllo del settore, Revolving Door Project, ha sollevato preoccupazioni riguardo a un possibile conflitto di interessi da parte della giudice Jacqueline Scott Corley, che presiede la causa.

Il Revolving Door Project ha affermato che il figlio di Corley lavora per Microsoft. Sebbene la giudice abbia sostenuto che suo figlio lavora in una divisione separata non correlata a Xbox, il gruppo di controllo del settore ritiene che ciò possa comunque sollevare dubbi sulla sua neutralità nel processo.

Secondo il Codice di condotta per i giudici statunitensi, i giudici sono tenuti a “evitare irregolarità e l’apparenza di irregolarità in tutte le attività”. Revolving Door Project ha sottolineato che l’impiego del figlio di Corley presso Microsoft potrebbe violare questa regola, mettendo in discussione l’obiettività della giudice e minando la fiducia del pubblico nei tribunali.

Il gruppo ha sollevato anche la preoccupazione di un possibile rischio di ritorsione da parte di Microsoft. Sostiene che l’azienda potrebbe reagire a una sentenza sfavorevole licenziando il figlio di Corley o creando ostacoli che metterebbero a rischio la sua carriera. Revolving Door Project ha citato i recenti licenziamenti in corso presso Microsoft come esempio di come l’azienda potrebbe utilizzare questa situazione come copertura per giustificare un licenziamento per ritorsione.

Attualmente, la giudice Corley è responsabile delle discussioni per decidere se bloccare temporaneamente l’accordo di acquisizione fino al processo previsto per agosto. La sua decisione potrebbe influenzare il destino dell’accordo, che potrebbe essere concluso entro il 18 luglio.

Al momento, la FTC ha rifiutato di commentare sulla situazione, mentre né la giudice Corley, né il Distretto Nord-Ovest della California, Microsoft o Activision Blizzard hanno risposto alle richieste di commento sul report.

Questo sviluppo solleva interrogativi sull’imparzialità della giudice Corley nel processo di acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft e potrebbe portare a ulteriori analisi sulla questione del conflitto di interessi.