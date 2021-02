CD Projekt RED hackerata, commenta il fornitore di cyber-sicurezza

Il lancio di Cyberpunk 2077 sarebbe dovuto essere un momento ricco di emozione sia per i giocatori che per i ragazzi di CD Projekt RED, ma da quel giorno le cose non hanno cominciato a girare troppo bene per il team polacco. Dopo essersi rimessi al lavoro per sistemare al più presto i principali problemi del titolo, la compagnia est-europea ha dovuto affrontare la questione rimborsi e di recente un cyber attacco.

La notizie dell’attacco informatico è stata data dalla stessa CD Projekt RED qualche giorno fa, ed ora a tornare sull’accaduto è la stessa Check Point, il principale fornitore di cyber-sicurezza. Secondo quanto riferito da Jon Niccolls, EMEA & APAC Incident Response Lead di Check Point, è confermato che gli hacker hanno rubato diversi documenti della società, insieme al codice sorgente dell’ultima fatica Cyberpunk 2077.

“Questi attacchi ransomware ‘double extortion’, in cui gli hacker rubano i dati e minacciano di diffonderli a meno che le loro richieste non vengano soddisfatte, sono sempre più comuni: nel terzo trimestre del 2020, quasi la metà di tutti gli incidenti ransomware includeva una minaccia di rilasciare i dati rubati” ha detto Niccolls. “Consigliamo a tutte le organizzazioni di difendersi dalla crescente minaccia del ransomware con soluzioni che possano prevenire questi attacchi e fermare le fughe di dati, formando i dipendenti sui rischi delle email di phishing, perché è così che vengono lanciati molti exploit ransomware.”

La situazione non è certamente delle migliori, ma CD Projekt RED ha subito fatto sapere che non sarebbe scesa a patti con coloro che hanno portato avanti l’attacco informatico nei loro confronti. Cosa ne pensate degli ultimi commenti fatti da Check Point su quanto accaduto agli autori di Cyberpunk 2077? Diteci la vostra con un commento nella sezione dedicata.