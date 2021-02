CD Projekt RED non paga il riscatto, codice sorgente finisce all’asta

Come ben saprete, ad inizio settimana CD Projekt RED ha dichiarato di aver subito un attacco informatico. Il massiccio cyberattacco ha certamente messo in guardia i componenti della società che si sono ritrovati con diversi dati rubati, oltre a tutto questo i malviventi hanno anche ricattato il team polacco chiedendo quindi un riscatto, rifiutato dalla stessa azienda. L’essersi opposti ha portato gli autori della violazione hanno messo all’asta parte della refurtiva, tra cui alcune porzioni del codice sorgente di GWENT.

CD Projekt RED aveva lasciato una dichiarazione in cui affermava che il “gruppo non identificato” aveva dato come ultimatum 48 ore, queste sono passate e sembra che gli hacker si siano rimboccati le maniche. Secondo le informazioni rilasciate da vx-underground (potete vedere il tweet alla fine della notizia), il codice sorgente di GWENT sia già online, mentre quello di Cyberpunk 2077 e The Witcher 3 sono all’asta partendo da un milione di dollari per chiudere, eventualmente, a sette.

Il tutto non è ancora chiaro, risulta essere inaspettato anche per noi. CD Projekt RED non ha ancora dichiarato nulla a riguardo, è molto probabile che lo faccia nelle prossime ore. Intanto ha messo in guardia i propri dipendenti ma soprattutto gli appassionati, ribadendo che non sono stati rubati dati privati di ogni singolo giocatore. Questa si tratta dell’ennesima brutta situazione dell’azienda polacca, inoltre c’è la possibilità che l’attacco sia avvenuta dall’interno mettendo a rischio ulteriormente la credibilità della società.

This is the source code to 'Gwent' card game.

Witcher 3, CyberPunk 2077, etc is being auctioned today on EXPLOIT forums at a starting bid of $1,000USD.

The ransomware authors said they will not be auctioning data anywhere else – any other location other than EXPLOIT is fake.

— vx-underground (@vxunderground) February 10, 2021