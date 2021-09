CD Projekt RED pensa già al dopo Cyberpunk! Un open world nei piani del team

Ci avviciniamo all’anniversario del lancio di Cyberpunk 2077, una data non proprio da ricordare per CD Projekt RED date le tante critiche mosse allo stato in cui si è presentato uno dei videogiochi più attesi delle ultime due generazioni.

A quanto pare, sembra che CD Projekt RED sia già con la testa ad un prossimo progetto nel mentre i lavori per migliorare Cyberpunk 2077 vanno avanti. A farci intuire ciò è stata una richiesta di personale da parte del team polacco, il quale dice di essere in cerca di un Open World Designer, facendoci intuire che il prossimo titolo del team sarà a mondo aperto.

Ma non ci fermiamo qua, dato che andando più nei dettagli viene fuori anche che il prossimo videogioco di CD Projekt sarebbe un CRPG, un filone di giochi di ruolo molto popolari e amati su PC, tra i quali troviamo capolavori come Diablo e i Baldur’s Gate.

Al momento non abbiamo altri indizi, ma è molto probabile che passi del tempo prima di capire in modo del tutto concreto quale sarà il futuro di questo team europe.