C’è ancora speranza per Beyond Good & Evil 2?

Nel corso del weekend, vi abbiamo riportato come Beyond Good & Evil 2 fosse praticamente a rischio cancellazione, almeno stando all’insider Tom Henderson. Nel corso delle ultime ore, però, un giornalista francese conosciuto su YouTube come Gautoz ha voluto rispondere alle dichiarazioni dell’insider, affermando che in realtà la situazione in Ubisoft sia decisamente diversa e che il gioco, con molta probabilità, stia in realtà andando avanti con lo sviluppo.

Gauthier Andres (nome che si cela dietro lo pseudonimo) ha spiegato come in realtà in Ubisoft Montpellier ci sia una situazione diversa rispetto a quella raccontata da Henderson. “Il più delle volte, in realtà, gli sviluppatori francesi hanno pochissimi contatti con le altre divisioni, come quelle statunitensi”. Stando ad Andres, Henderson avrebbe in realtà pubblicato delle informazioni sbagliate, arrivate magari dalle divisioni fuori dalla Francia, che però non rispecchiano la realtà che gli sviluppatori vivono in prima persona. In poche parole: l’insider britannico avrebbe parlato con qualcuno esterno a Ubisoft Montpellier, che avrebbe lasciato delle dichiarazioni completamente errate.

Andres va poi avanti, spiegando come lo sviluppo di Beyond Good & Evil 2 stia molto probabilmente proseguendo, magari a fatica, però difficilmente potrebbe essere cancellato. Il motivo? Le assunzioni. “Ubisoft Montpellier sta assumendo tantissimo personale, magari sono davvero ingenuo, però se il gioco fosse cancellato difficilmente ci sarebbe così tanto budget per delle assunzioni”, ha concluso il giornalista, che però ammette di non avere tantissime informazioni, poiché l’ambiente di lavoro è molto chiuso e difficilmente collabora con altre realtà e studi vicino ad Ubisoft.

Insomma, a quanto pare c’è ancora un po’ di confusione intorno a Beyond Good & Evil 2. Come mai in questi casi, dunque, è necessario tantissima prudenza. Vi invitiamo a prendere dunque tutte queste notizie in merito all’IP di casa Ubisoft con le pinze, in attesa ovviamente di eventuali manovre ufficiali del publisher franco canadese. Vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.