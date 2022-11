Da domani entreremo nel mese di dicembre, e come da tradizione verremo circondati da una festante aria natalizia. Alberi, presepi, lucine e addobbi di varia natura sono già apparsi nei negozi e sui vialoni delle città, e anche il mondo videoludico abbraccerà molto presto questo mood festoso. Su Elden Ring, per esempio, un giocatore ha deciso di creare qualcosa di speciale per aggiungere al più recente titolo From Software una giusta aria di Natale.

C’è chi preferisce fare l’albero di natale e che imbastire un presepe; ma questo appassionato ha deciso di dare un taglio a queste classiche tradizioni natalizie andando ad addobbare il suo personaggio in Elden Ring. L’utente in questione è conosciuto su Reddit con il nickname di ‘SuperSmashBeers’, e giusto di recente ci ha mostrato uno screen di come appare oggi il suo avatar nel mondo dark fantasy di From Software.

La sua creazione natalizia l’ha rinominata Gangsta Santa Claus, e da quello che possiamo vedere le ispirazioni che hanno dato vita a questo nome sono tutte ben visibili. In primis sembra davvero di vedere una versione dark fantasy di Santa Claus; con questa lunga tunica rossa che culmina verso gli spallacci con una cotta di maglia e un paio di grosse catene al collo. A dare quel tocco da Babbo Natale, questo utente ha fatto indossare al suo personaggio una delle maschere presenti nel gioco, la quale ricorda molto da vicino la fisionomia facciale di Santa Claus, con tanto di lunga barba e baffi.

Anche a Natale Elden Ring non smette di regalarci emozioni e nuove idee, a testimonianza di quanto l’ultima opera di From Software sia davvero uno dei videogiochi più ricchi di contenuti e trovate messe a disposizione dei giocatori.

