Forse conoscete Adam Savage per il programma televisivo Mythbuster, o forse lo conoscete per la sua attività divulgativa o per la sua presenza online. Sta di fatto che ha realizzato un modellino della Constellation Frontier di Starfield che lascia semplicemente a bocca aperta.

Savage e il suo team hanno realizzato un modellino lungo circa un metro mezzo, ed è sostanzialmente una cosa incredibile. Te lo potresti aspettare considerato che stiamo parlando un vero esperto, uno che ha lavorato ai film di Star Wars, ma è comunque impressionante vedere come l’astronave passi dallo schermo al banco di lavoro.

Impressionante anche perché per documentare il tutto ci sono ben quattro ore di video, divisi in altrettante parti separate. Savage snocciola una quantità di dettagli incredibile, roba da far girare la testa, su come siano partiti dai rendering 3D e siano arrivati a realizzare anche i dettagli più minuti, comprese come come lo schema elettrico o gli effetti dell’entrare e uscire dall’atmosfera sullo scafo.

Savage dà anche tantissimi consigli pratici per chi ha la passione del modellismo, ma altri ne arriveranno visto che a quanto pare il famoso “acchiappamiti” è solo all’inizio, e presto vedremo altri video dedicati a Starfield.

Tanto di cappello, ma se siete tra quelli che preferiscono giocare piuttosto che realizzare modellini, allora forse è meglio dare un’occhiata alla nostra guida completa a Starfield.