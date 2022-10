Da semplice diretta che avrebbe dovuto mostrare un unico progetto a evento che invece è diventato decisamente interessante: inutile girarci intorno, Silent Hill è davvero tornato. Oltre al remake del secondo capitolo, infatti, Konami ha annunciato diversi videogiochi e progetti paralleli, che sembrano farci tornare indietro nel tempo, all’epoca di PS2 e Xbox, dove la serie era sicuramente in gran forma. C’è però un misterioso progetto ancora inedito, che i fan si aspettavano di vedere.

Il progetto a cui ci riferiamo è The Short Messagge, un gioco di Silent Hill di cui conoscevamo già l’esistenza grazie alla board coreana che si occupa del rating dei videogiochi, come il nostro PEGI. Erano in tanti ad aver scommesso (almeno metaforicamente) sulla presenza di quel titolo, ma alla fine la diretta di ieri sera non ha svelato nulla.

Ora, difficile dire che quel progetto sia stato cancellato. Secondo il modder Lance McDonald erano stati trafugati alcuni video e Konami potrebbe aver annullato il tutto, ma è un’ipotesi molto improbabile. Più facile, invece, che The Short Message fosse un semplice nome in codice per Ascension, esperimento a metà tra serie TV e videogioco, che chiederà agli spettatori di tutto il mondo di interagire in tempo reale. Tante ipotesi per ora, ma nessuna certezza.

It may have been cancelled as the majority of it leaked, about an hour of footage has been being passed around in private of it, I believe. I haven't seen it myself. — Lance McDonald (@manfightdragon) October 19, 2022

Non possiamo, infine, escludere che The Short Message non sia altro che un progetto legato al remake del secondo capitolo oppure a Townfall (più difficile il misterioso “f”, che sembra davvero lontano) e che in futuro servirà come demo o introduzione a uno dei due giochi. D’altronde Konami ci aveva già pensato nel 2014, quando pubblicò P.T., con un concept di gioco che stregò milioni di giocatori per poi deluderli con la cancellazione e il licenziamento di Hideo Kojima. Tutte le porte sono aperte e tutte le possibilità sono sul tavolo: non ci resta che attendere eventuali annunci o proclami ufficiali.