Nessuno ci poteva credere, ma alla fine è successo: su TikTok, il popolare social network di stampo cinese esploso in occidente a cavallo tra il 2019 e il 2020 è nato una sorta di gioco di ruolo, con protagonisti dei gatti capitalisti che sfruttano la loro avarizia e la loro voglia di fare soldi. Sembra assurdo, lo sappiamo, ma il fenomeno ha assunto dimensioni decisamente importanti, che stanno rendendo sempre più chiaro come il social network, inizialmente utilizzato prevalentemente per il karaoke e la musica, sia oramai diventato un vero e proprio mezzo di comunicazione completamente diverso.

Che cos’è questo strano RPG che si aggira su TikTok? Ovviamente non si può giocare sul serio, ma poco ci manca: seguendo però un hashtag ben preciso, ovvero “dabloons”, si entra in contatto con misteriosi gatti che offrono quest o oggetti da comprare. A reclamare la paternità di questo trend è Sweezy, che dichiara di aver pubblicato uno slideshow che offre un hamburger in cambio di 4 “dabloons”. L’immagine finale dello slideshow è un gatto che sembra mimare il numero 4 con la zampa. Da qui in avanti tutto si è trasformato in un vero e proprio gioco di ruolo.

L’evoluzione del trend è però diventata decisamente importante, tanto che alcuni utenti hanno cominciato a tenere traccia della loro salute e del loro inventario sfruttando altre app del telefono, come quella della note. Sono stati creati dei fogli di calcolo e il tutto ha assunto un aspetto sicuramente molto folle, ma anche decisamente divertente.

Se utilizzate TikTok e vi siete imbattuti anche voi nei gatti capitalisti, sappiate che non siete i soli e ora sapete cosa fare. Attenzione però: il social network potrebbe presto espandersi, visto che da diverso tempo il management della società sta seriamente pensando di entrare nel mondo dei videogiochi veri e propri. E chissà che in un futuro i nostri amici a quattro zampe non diventino dei protagonisti del prossimo prodotto dietro gli autori del social.