Se siete degli amanti dei videogiochi retrò e in particolare fan di Atari, allora preparatevi a spendere 1.000 Dollari per dichiarare il vostro amore. No, nessuna nuova console in arrivo, ma più un pacchetto molto particolare, destinato a chi ha portato l’azienda nel cuore, magari mentre scopriva per la prima volta il mondo dei videogiochi.

Alla “modica” cifra di 1.000 Dollari (in realtà 999,99$) potete portarvi a casa un box contenente 10 giochi fisici per l’Atari 2600, tutti quanti rivisiti (a livello di confezione) in chiave moderna. Il box è composto da quei dieci giochi venduti fino a poco tempo fa separatamente, al costo di 99,99 Dollari. Chiaramente, come ogni oggetto da collezione che si rispetto, l’intero box è a tiratura limitata: saranno prodotte solamente 100 unità e la sensazione è che alcune di queste finiranno nelle mani dei bagarini, che si prepareranno a rivenderle il prima possibile su eBay o Amazon.

La lista dei dieci giochi è sicuramente indimenticabile. All’intero troviamo Asteroids, Gravitar, Crystal Castles e molti altri. Ogni gioco contiene al suo interno una spilla collezionabile, una patch e uno stand personalizzato. La cartuccia, come abbiamo detto poco sopra, è perfettamente compatibile con l’hardware originale e una volta inserita all’interno comincerà a illuminarsi. Potete dare uno sguardo al contenuto dei box grazie alla foto poco più in basso.

Chiaramente si tratta di un pacchetto destinato ai collezionisti e che serve a celebrare i 50 anni di attività sul mercato della società. Se però siete amanti del retrogaming ma non siete disposti a spendere una cifra simile per questo box, allora il consiglio è quello di rivolgersi a una collection per le console esistenti, come la Atari 50, pubblicata lo scorso novembre e acclamata da pubblico e critica. Potete recuperare la vostra copia (se ancora non lo avete fatto) su Amazon. Continuate a seguire GameDivision per tutte le novità e gli annunci in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.

