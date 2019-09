Celeste non avrà probabilmente un sequel

A quanto pare Celeste non avrà mai un sequel: la storia si fermerà molto probabilmente infatti con l'attesissimo Capitolo 9.

Cattive notizie per i fan di Celeste, uno degli indie più interessanti degli ultimi anni. Secondo quanto riferito dagli sviluppatori, infatti, dopo l’attesissimo ed oramai imminente Capitolo 9 la loro avventura con il titolo può ritenersi conclusa.

“Veramente, non vogliamo fare un sequel di Celeste. Magari in seguito cambieremo idea ma per ora non abbiamo assolutamente idea di come creare un seguito. Attualmente il nostro interesse è tutto sul concentrarsi su nuove esperienze e nuovi progetti” ha infatti dichiarato il creatore Matt Thorson in un’intervista.

Celeste, del resto, ha avuto un successo straordinario e si sta avvicinando al milione di copie vendute. Un numero, a detta dello stesso Thorson, incredibile e che ha permesso allo studio di offrire il futuro e precedentemente citato Capitolo 9 in modo totalmente gratuito ai propri utenti.

I giocatori non dovranno però abituarsi a questo modus operandi. Thorson ha infatti dichiarato: “Non vogliamo creare aspettative sul fatto che espansioni di questo calibro debbano essere gratuite. Possiamo farlo semplicemente perché Celeste ha venduto molto bene e perché siamo in una buona situazione finanziaria, ma questo non è un comportamento ragionevole per un developer e non dovreste darlo per scontato, nemmeno da noi”.

Capitolo 9, giusto per mettere giù qualche numero, contiene oltre 100 nuovi livelli con meccaniche, musiche e design completamente nuovi.

Che ne pensate di questa notizia, vi piacerebbe comunque vedere un seguito dell’apprezzato titolo? Avete già giocato Celeste o il genere non riesce proprio ad attirarvi? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti!