Mai come in questo periodo storico i videogiochi sono riusciti a raggiungere una popolarità tale. Questo media interattivo è ancora giovane ma è già stato in grado di dimostrare molto a un livello globale, tanto che molti studi e ricerche prendono molto seriamente questo argomento. Ne è l’esempio una recentissima ricerca che vede come protagonisti centinaia di migliaia di neuroni, i quali sono riusciti ad imparare a giocare ad un grande classico del videogioco come Pong.

Il tutto nasce da una ricerca portata avanti dalla start-up australiana Cortical Labs di Melbourne, la quale ha preso 800.000 neuroni sia umani che di topo e ha dimostrato come essi siano in grado di imparare a giocare a Pong; praticamente il nonno di tutti i videogiochi. Questo esperimento ha permesso di dimostrare l’intelligenza intrinseca delle cellule cerebrali e la cosa molto interessante è che potrebbe aprire delle importanti possibilità nello studio sull’epilessia e sulla demenza.

Gli 800.000 neuroni sono stati collegati ad un computer sul quale stava venendo eseguito Pong. Questo ha permesso ai neuroni di trovarsi nella situazione di ricevere una serie di input differenti a seconda di quanto accadeva sullo schermo e nel corso della partita. La cosa interessante per gli scienziati, è stato osservare come i neuroni riuscivano a dare impulsi sempre più vigorosi ogni qual volta la pallina veniva colpita nel videogioco.

Hundreds of thousands of brain cells in a dish are being taught to play Pong by responding to pulses of electricity – and can improve their performance more quickly than an AI can https://t.co/JjmW5RhC53 — New Scientist (@newscientist) October 12, 2022

“Questo è solo l’inizio di una nuova frontiera nella comprensione dell’intelligenza. La nostra ricerca va a toccare gli aspetti fondamentali non solo di cosa significhi essere umani, ma anche di cosa significhi essere vivi e intelligenti per elaborare informazioni ed essere senzienti in un mondo dinamico in continua evoluzione”, questo è quanto ha dichiarato Brett Kagan, ricercatrice della Cortical Labs.

È intervenuto anche Karl Friston, neuroscienziato teorico dell’ University College di Londra, il quale ha dichiarato che “ci sono aspetti meravigliosi e pionieristici in questo esperimento, e sono quelli di fornire ai neuroni sensazioni, feedback e, soprattutto, la capacità di agire. Tutto ciò è notevole. Non puoi insegnare questo tipo di auto-organizzazione semplicemente perché, a differenza di un animale domestico, questi piccoli cervelli non hanno provano nessun senso di ricompensa o punizione”.