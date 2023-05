Gli ultimi Cerbero Boscar, uno degli eventi più amati dalla community del Cerbero Podcast su Twitch, si sono conclusi con grande successo al Cinema Odeon di Milano. Durante le tre serate, dal 23 al 25 maggio, il palcoscenico è diventata la casa degli Oscar del podcast italiano, nonché uno dei canali più popolari su Twitch Italia, con oltre 330.000 iscritti.

Il trio che rappresenta il Cerbero, composto da Davide Marra, Simone Santoro e Gianluca Miele (noti rispettivamente come Mr Marra, Dudubbi e Mr Flame), ha osato ancora di più per la quarta edizione dei Boscar 2023: l’evento si è svolto in tre serate diverse, con una successione di presentatori e una cornice suggestiva presso il Cinema Odeon di Milano.

Nonostante fossero presenti fisicamente all’Odeon, i Boscar sono stati trasmessi anche in diretta su Twitch, coinvolgendo così l’intera community del Cerbero. Durante l’evento sono stati numerosi i momenti iconici che hanno emozionato e divertito il pubblico, sia in loco che da casa. Sono stati organizzati diversi crossover con altri podcast e talk show di successo, come Cachemire Podcast e Muschio Selvaggio. Davide Marra ha discusso con Edoardo Ferrario e Fedez, ospiti rispettivamente della prima e della terza serata, dei cambiamenti nel mondo dei talk show e dei podcast, sperimentando nuove piattaforme come Twitch, che ha contribuito a ridefinire i confini del talk show in Italia.

Dario Moccia

Tra gli ospiti presenti c’erano anche Valerio Lundini, premiato in diverse categorie, Francesco Facchinetti e un gruppo di streamer di Twitch Italia, tra cui Gskianto, Dario Moccia e Marco Merrino. Ospiti speciali come Linton Johnson, ex stella della NBA, e Ivan Grieco hanno affrontato temi di attualità, come la diversità e la guerra in Ucraina.

L’evento ha anche visto la partecipazione di ospiti provenienti dal mondo della musica, come i Finley, che si sono esibiti con il loro nuovo singolo “Porno” in collaborazione con Naska, e Sethu e Rosa Chemical, che hanno divertito il pubblico con il loro talento “Made in Italy”.

Tra i premiati degli Oscar del Cerbero di quest’anno, Michela Giraud ha vinto come Miglior Ospite Vip Femminile, Valerio Lundini come Miglior Ospite Vip Maschile e Massimo Visconti come Miglior Meme e Miglior Scoperta del 2023. Valerio Lundini è stato anche premiato come Miglior Live del Cerbero dell’ultimo anno. Durante l’evento sono stati consegnati anche i Boscar ad Honorem, edizione 2023 a Marco Kitano ed edizione 2022 ad Alessandro Carnevale. Dario Moccia ha ricevuto il premio come Miglior Dario Moccia, consegnato dalla redazione di Lore Magazine.

Insomma, i Cerbero Boscar hanno ancora una volta sorpreso e divertito, offrendo momenti indimenticabili alla community su Twitch e ai fan che hanno partecipato alle serate al Cinema Odeon di Milano. Questo evento conferma come Twitch sia diventato il luogo ideale per la generazione dei giovani, che si sente a proprio agio negli spazi digitali, come una vera e propria dimora.