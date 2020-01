CES 2020, Alienware Concept UFO è un PC portatile in stile Switch

Durante il CES 2020 Alienware ha svelato il concept per un nuovo tipo di PC da gaming portatile: il Concept UFO. Come potrete subito intuire vedendo le immagini poco sotto, si tratta di un device estremamente simile a Nintendo Switch. Concept UFO si compone di un corpo centrale con uno schermo e di due controller posti ai lati. Questi ultimi si possono staccare, ma per funzionare devono essere collegati a un altro device (anch’esso simile a quello Switch); se separati, il sistema operativo del PC (o console?) li considera come due controller diversi.

Attualmente sappiamo che, secondo quanto rivelato da Frank Azor (chief architect della divisione Gaming Solutions di AMD), Concept UFO monta un chip Ryzen. Non abbiamo però informazioni aggiuntive riguardo alle specifiche, alla fascia di prezzo e alla data di uscita: in realtà, non sappiamo nemmeno se questo device raggiungerà mai il mercato o se si tratta solo di un prototipo.

Per quanto riguardo le misure, Concept UFO di Alienware propone uno schermo da 8 pollici (Switch standard è da 6.2 pollici). Secondo quanto riportato, il sistema operativo scelto è Windows 10 e il device è in grado di radunare tutti i giochi che possedete sui principali store (Steam, Origin, Epic Games…) così da averli tutti a portata in un unico posto, in piena mobilità.

Esattamente come la versione ibrida di Switch, è possibile collegare Concept UFO a uno schermo, oltre che appoggiarlo su un tavolo usando il cavalletto posto sul retro. Secondo quanto mostrato durante il CES 2020, il device è in grado di eseguire con grande fluidità giochi come Mortal Kombat 11 e Rocket League, anche se non è stato specificato che tipo di setting si stavano utilizzando.

Detto banalmente, sembra essere un Nintendo Switch potente, con il grande vantaggio di poter accedere ai giochi che già possediamo. Ora non ci resta altro da fare se non attendere nuove informazioni da Alienware, per scoprire se Concept UFO diverrà realtà o meno.