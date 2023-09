Volition, studio noto per la realizzazione di titoli di successo come Red Faction e Saints Row, annuncia la sua chiusura definitiva. La notizia è stata comunicata attraverso l’account LinkedIn dell’azienda.

Secondo l’annuncio, la decisione di chiudere Volition è stata guidata dal nuovo programma di ristrutturazione di Embracer Group, la società madre. Nel comunicato si legge: “A giugno scorso, Embracer Group ha annunciato un programma di ristrutturazione per rafforzare Embracer e mantenere la sua posizione di leader nell’industria dei videogiochi. Come parte di tale programma, sono stati valutati obiettivi strategici e operativi, portando alla difficile decisione di chiudere Volition con effetto immediato.”

A giugno, Embracer Group aveva annunciato il programma di ristrutturazione in seguito al fallimento di un accordo d’investimento da 2 miliardi di dollari con una parte non specificata. Anche se l’identità dell’altra parte rimaneva segreta, fonti riportano che si trattava di Savvy Games Group, la divisione di giochi del Public Investment Fund dell’Arabia Saudita. In seguito a questa rottura dell’accordo, Embracer aveva dichiarato che avrebbe intrapreso una serie di misure di ristrutturazione, tra cui la sospensione dello sviluppo di alcuni giochi, una riduzione delle spese e la possibile vendita o chiusura di studi affiliati. Volition sembra essere il primo studio pubblicamente colpito da questa ristrutturazione aziendale.

Volition ha una lunga storia nell’industria dei videogiochi. Fondata nel 1993 come Parallax Software, la compagnia ha inizialmente sviluppato la serie di successo Descent. Nel 1996, cambiò nome diventando Volition, e da allora ha creato franchise di grande richiamo come Summoner, Red Faction e Saints Row. Nel corso degli anni, ha cambiato diverse volte di proprietà: è stata acquisita da THQ nel 2000 e, quando THQ ha dichiarato bancarotta nel 2017, è stata venduta a Deep Silver.

La release del mediocre reboot di Saints Row, l’anno scorso, deve aver creato un bel po’ di problemi economici alla software house, forse è anche per questo che Embracer ha optato per questa triste decisione.

Nella comunicazione di chiusura, Volition ha dichiarato che supporterà i suoi dipendenti colpiti cercando di agevolarne il reinserimento nel mercato del lavoro. Hanno anche voluto ringraziare i loro fan e clienti in tutto il mondo per il sostegno ricevuto nel corso degli anni, concludendo il messaggio con le parole: “Sarete sempre nei nostri cuori.”

La chiusura di Volition rappresenta un momento significativo nell’industria dei videogiochi e un’opportunità per riflettere sulle sfide e i cambiamenti in corso nel settore. Il mercato non ammette più errori e questo potrebbe essere problematico per chi sviluppa giochi tripla A.

Non possiamo fare altre che essere vicino ai dipendenti in questo momento complicato, nella speranza che possano presto trovare un nuovo posto di lavoro.