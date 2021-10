Choo-Choo Chrales: il nuovo horror in cui verrete braccati da un treno mostruoso

Mentre ci avviciniamo sempre di più ad Halloween, molti appassionati iniziano a pensare come passare le notti di fine ottobre tra film, racconti e videogiochi del terrore. Alla lista infinita di produzioni quest’oggi se ne aggiunge una da tenere assolutamente d’occhio, ovvero Choo-Choo Charles.

Il titolo horror sviluppato dai ragazzi di Two Star Games è stato annunciato da poco, e si è già presentato come uno dei prodotti più strani ed originali nel panorama dei giochi del terrore.

Il giocatore dovrà affrontare un’avventura all’interno di una carrozza ferroviaria attraversando una landa infestata da una creatura chiamata dai locali del posto come Charles. Questo treno aracnoforme braccherà il giocatore, il quale dovrà spesso scendere dalla propria locomotiva per raccogliere pezzi di ricambio e oggetti chiave per proseguire per la propria strada e fuggire dalla tremenda creatura.

Al momento Choo-Choo Charles non ha ancora una data di uscita, ma stando alla pagina Steam del gioco dovrebbe uscire nel corso del primo quarto del 2022.