Ci crediate o no è stata annunciata una nuova esclusiva per Wii U

Oggi è una data molto importante per Nintendo, perchè si festeggiano i nove anni di Wii U. La sfortunata console della grande N di Kyoto non ha saputo entrare nei cuori dei tantissimi appassionai, per questo è stata parecchio bistrattata. Nonostante questo anche una console non così popolare è degna di essere celebrata, e per l’occasione un piccolo team indipendente ha deciso di annunciare una nuova esclusiva per la console casalinga di Nintendo.

Si tratta di Captain U, un nuovo platform bidimensionale molto classico sviluppato dai ragazzi di Ultra Dolphin Revolution. Questo non è il primo titolo esclusivo per Wii U sviluppato da questi ragazzi, che anche dopo l’arrivo di Nintendo Switch hanno voluto tenere ini vita la console della generazione precedente con una serie di piccole produzioni esclusive.

Captain U sarà l’ultimo titolo ad uscire su Wii U e si presenta come un platform 2D che utilizza le funzionalità del doppio schermo della console, i controlli touch screen e i controlli di movimento. Il team indipendente definisce questo titolo come una “celebrazione dei nostri giochi Wii U e dei nostri fan”.

Da come possiamo vedere, Captain U si ispira molto ai grandi titoli Nintendo e se volete scoprire tutte le citazioni inserite in questo titolo, sappiate che dovrete attendere ancora qualche settimana, dato che Captain U uscirà a dicembre esclusivamente sull’eShop di Wii U.