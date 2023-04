Con l’annuncio di Final Fantasy Pixel Remaster Collection è ormai evidente che Square-Enix non abbia più un rapporto idilliaco con Xbox. Il gioco è stato annunciato praticamente per qualsiasi piattaforma possibile sulla terra: PC, Nintendo Switch, iOS, Android e persino… Amazon Appstore, ma non Xbox.

Questo è soltanto un altro caso dopo Final Fantasy VII Remake, Final Fantasy XVI, Octopath Traveler 2 e Live a Live. Eppure qualche caso strano lo abbiamo visto, dal lancio di Octopath Traveler su Xbox a Star Ocean fino a finalmente l’arrivo di Dragon Quest, ma per ogni passo in avanti, non si può non notare un chiaro passo indietro.

Se da una parte Xbox ha ottenuto un riavvicinamento fondamentale con i videogiochi giapponesi come Persona o Guilty Gear, dall’altro sembra essersi allontanato da Final Fantasy e molti giochi Square-Enix. Non sappiamo se questa sia una volontà dell’azienda nipponica, oppure gli accordi con Sony siano così invadenti da non permettergli di rilasciare giochi su Xbox. Un altro punto potrebbe essere banalmente legato alle vendite, ma ciò non spiegherebbe il lancio di Crysis Core su Xbox e Final Fantasy Origins, escludendo però il remake del settimo capitolo, ormai presente ovunque.

Insomma, solo il tempo potrà dirci se le cose tra Xbox e Square-Enix miglioreranno, ma a oggi, chiunque volesse giocare a titoli quali Final Fantasy o Octopath Traveler, sarebbe meglio che si comprasse una PS5 vista la situazione. Ovviamente ciò che speriamo noi è che tutti i titoli possano uscire anche sulla console americana, così da permettere a tutti di godersi appieno delle esperienze talvolta di grande pregio.