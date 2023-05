All’età di 60 anni ci lascia Brendan James O’Brien, il doppiatore originale di Crash Bandicoot sviluppato da Naughty Dog. La sua voce è stata presente fino a Crash Bandicoot The Wrath of Cortex, per poi spostarsi su altre produzioni come il popolare Uncharted 4.

Sharing our sincere condolences to Brendan O’Brien’s loved ones for his passing. He was an incredible talent who brought Crash Bandicoot and other Crash characters to life. He will forever live on in the hearts of Crash fans. https://t.co/Cp9nBeTMgU

