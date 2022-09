Sebbene il videogioco come media sia relativamente giovane, se ci guardiamo alle spalle possiamo notare una valle sconfinata di esperienze videoludiche che hanno fatto la storia e, a loro modo, lasciato il segno nei cuori dei giocatori. Ogni generazione videoludica ha i suoi cult, e quest’oggi è un giorno molto triste per chi ha vissuto sulla propria pelle alcuni dei più grandi titoli usciti su Famicom e NES, dato che ci ha lasciati Mitsuhiro Yoshida: director dello storico River City Ransom.

La notizia ci arriva in queste ore, dopo che sta facendo il giro del web. Ad annunciare la brutta notizia è stato il suo stesso studio Miracle Kidz, dove su Twitter ha dedicato un post a questa importante personalità. La scomparsa del director di River City Ransom è avvenuta lo scorso 30 agosto, ma solo in questi giorni il team di sviluppo h deciso di rendere pubblica la notizia, anche se non sono stati forniti dettagli sulla causa del decesso.

River City Ransom è sicuramente uno dei capitoli più noti della saga multi genere che su NES/Famicom veniva sviluppata da Techons Japan. Ancora oggi questo franchise è vivo e vegeto, con una serie di capitoli più recenti che ne hanno ripreso il DNA da picchiaduro a scorrimento, anche se l’iconico stile artistico che rendeva uniche le esperienze su NES è nettamente cambiato in queste esperienze più moderne, come per esempio in River City Girls e nel suo sequel.

Oltre a lavorare come director su River City Ransom, Mitsuhiro Yoshida ha contribuito alla creazione di altri titoli molto acclamati e che sono entrati di diritto nella storia del videogioco. Uno di questi è il beat’em up Double Dragon, ma nella sua lunga carriera spiccano anche grandi titoli usciti su NES e Famicom come: Super Dodge Ball e il titolo calcistico Nintendo World Cup.