Cicciogamer89 e Tom’s Hardware contro il Covid-19 con la campagna “Aiutiamoci a sconfiggerlo!”

Anche noi parliamo di beneficenza che di questi periodi diventa sempre più importante e lo facciamo tramite l’iniziativa benefica di cui siamo promotori.

Ieri infatti, è partita la campagna di raccolta fondi “Aiutiamoci a sconfiggerlo!“. Noi di Tom’s Hardware in collaborazione con Cicciogamer89 ideatore dell’iniziativa, siamo scesi di nuovo in campo insieme dopo la raccolta fondi per il terremoto di accumuli per vincere una nuova sfida: questa volta le donazioni serviranno a supportare la lotta contro la diffusione del il coronavirus e la patologia Covid-19.

Sconfiggiamolo insieme! è il motto lanciato da Cicciogamer89, che con l’aiuto della community, tramite lo streaming su Youtube vuole destinare i fondi raccolti agli enti sanitari impegnati in questa battaglia, per aiutare il nostro Paese e per dimostrare che anche la community del web nel suo piccolo può dare tanto.

Tom’s Hardware e Cicciogamer89, guidati dallo stesso spirito di contribuire in prima persona alla tragedia umanitaria e sanitaria che sta fronteggiando il nostro Paese in questi duri giorni hanno perciò deciso di agire uniti e insieme. Gli hashtag #teneprividiaiutare? # distantimauniti e # iorestoacasa sono gli hashtag lanciati da Cicciogamer89 per fare capire a tutti che è proprio da casa che si può donare aiutando medici, infermieri e personale sanitario che sono impiegati in prima linea in questa dura guerra.

La raccolta fondi è attiva sul sito Eppela l’iniziativa è stata lancaita con un video di lancio pubblicato in anteprima due giorni fa:

Ieri, prima giornata della campagna, durante la live di Cicciogamer89 sono stati raccolti i primi fondi e la risposta della community è già stata sorprendente! Ad oggi abbiamo già raggiunto la cifra di 2500 euro! L’obiettivo è arrivare a 20.000 euro, cifra necessaria per l’acquisto di due ventilatori e materiale sanitario, da destinare agli ospedali in prima linea impegnati in questa dura battaglia! Ringraziamo chi avesse già dato il proprio contributo e ci auguriamo che tutti possano con un piccolo gesto simbolico partecipare a questa iniziativa.

La campagna continuerà per i prossimi 6 giorni live dalle 20:30 sul canale Youtube di Cicciogamer89.