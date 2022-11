Nella giornata odierna diverse testate giornalistiche hanno riportato la notizia di una presunta denuncia per evasione fiscale da parte di Mirko Alessandrini, conosciuto su Youtube, Instagram e Twitch con il nome di Cicciogamer89. Secondo la cronaca nazionale, l’influencer avrebbe evaso circa 1 milione di Euro in cinque anni di attività, a seguito della mancata dichiarazione delle imposte dirette e dell’IVA.

Al momento non è ovviamente possibile sapere a quanti ammonti esattamente l’evasione fiscale, né sapere se effettivamente Alessandrini ha commesso un reato. L’uomo, classe 1989, ha però deciso di rispondere immediatamente all’accusa, con un lungo video pubblicato sul suo canale YouTube, dove ha provato a dare una risposta ai suoi 3,5 milioni di follower.

Nel filmato, disponibile poco più in basso, Cicciogamer89 si difende da tutte le accuse e ammette di aver già ricevuto in precedenza la richiesta di un controllo fiscale degli ultimi cinque anni da parte degli enti preposti a farlo. Alessandrini ha poi proseguito, affermando di non aver mai voluto evadere le tasse e che se mai emergessero problemi di fondo legati alle sue attività pagherà eventuali multe. Si tratta di una realtà che coinvolge tantissime aziende, soprattutto quelle più grandi: in Italia è infatti normalissimo effettuare controlli fiscali su aziende su un determinato periodo di tempo.

Il video si conclude con Cicciogamer89 che ha dichiarato di “non essere a conoscenza della denuncia penale per evasione fiscale” e che al momento tutti gli atti sono ovviamente al vaglio della GdF, che accerterà una possibile evasione. Al momento, infatti, non c’è nessuna prova della colpevolezza e nessuna prova del reato. Insomma, la situazione è ancora decisamente molto fumosa e la sensazione è che forse qualcuno abbia frainteso il semplice controllo fiscale con una denuncia per l’evasione. Chiaramente sarà necessario attendere ulteriori giorni per scoprire cosa sia effettivamente successo e se ci siano violazioni da parte dell’imprenditore e influencer.