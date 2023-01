Il Circuito Tormenta giunge al suo terzo appuntamento nazionale. L’edizione 2023 della competizione dei giochi Riot Games, destinata ad amatori e giocatori non professionisti si prepara infatti a partire, con una serie di novità decisamente interessanti, tra cui la presenza di un unico partner.

A gestire l’edizione 2023 di Circuito Tormenta ci sarà Qlash, fondata da Luca Pagano e Eugene Katchalov. Qlash avrà in mano tutte le competizioni e la loro organizzazione, “segnando quindi un importante cambio di strategia che va a creare una netta divisione gestionale tra i circuiti amatoriali e professionisti”, si legge nel comunicato stampa. Non sarà però l’unica novità dell’edizione 2023. “Un’importante modifica al formato delle competizioni permetterà di allineare il calendario del circuito amatoriale a quello professionistico, al fine di facilitare e ottimizzare il percorso verso le leghe maggiori, offrendo a nuovi giocatori e nuovi team tutti gli strumenti utili per entrare nel mondo dell’ esport professionistico, qualora lo desiderassero”.

Per far sì che tutto ciò diventi realtà, sono stati applicati dei piccoli cambiamenti al calendario, a partire dall’inizio dell’anno competitivo, fissato a settembre con scadenza a luglio. La prima stagione è stata dunque compressa nei primi mesi del 2023. Un nuovo percorso approvato anche da Carlo Barone, Brand Manager di Riot Games. Tutto questo, insieme all’introduzione della Challengers di Valorant ha permesso al team di sviluppo di “chiudere il cerchio e determinare chiaramente il ruolo dei partner sul territorio. La scelta di Qlash come partner unico del circuito spinge infatti in questa direzione, vista la loro vicinanza con la community di Riot che, siamo sicuri, sarà in grado di portare all’interno del Tormena sempre più giocatori desiderosi di divertirsi e mettersi alla prova”.

Maggiori dettagli sul Circuito Tormenta 2023 saranno svelati in una livestream dedicata. L’appuntamento è per il 5 febbraio 2023 alle ore 14:30, quando sui canali Twitch di Riot Games e Paolocannone sarà possibile saperne di più.

