Civilization 6 arriva su PlayStation 4 e Xbox One

Civilization 6 arriva anche su PlayStation 4 e Xbox One. Ecco il nuovo trailer apparso durante l'ultimo State of Play di Sony PlayStation.

Durante lo State of Play di settembre 2019 è stato annunciato che Civilization 6 arriverà su PlayStation 4. Inoltre, gli sviluppatori hanno confermato che il gioco sarà disponibile anche su Xbox One. La data da segnarsi sul calendario è il 22 novembre 2019. Il gioco potrà contare anche su un bundle di espansioni, venduto separatamente, che comprenderà Rise and Fall, Gathering Storm e 18 leader aggiuntivi.

Inoltre, è stato svelato che il bundle delle espansioni sarà rilasciato anche su Nintendo Switch. Civilization 6 includerà anche, nelle versioni PS4 e Xbox One, quattro pacchetti di contenuti aggiuntivi, per la Polonia, Vichinghi, Australia, Persia e Macedonia. Inoltre, la versione PS4 includerà anche la Nubia, il Khmer e l’Indonesia, che saranno invece venduti separatamente nella versione Xbox One.

Lo State of Play è stato denso di novità, oltre a Civilization 6. Abbiamo avuto modo di vedere vari indie, LA Noire VR, un nuovo trailer di COD Modern Warfare, i nuovi giochi del PS Plus di ottobre 2019 e molto altro. Diteci, quali sono i vostri annunci preferiti?