Clash of Clans impara da Fortnite: ricavi in aumento

Fortnite non è forse il gioco più amato da alcuni giocatori e, come la maggior parte dei videogame, non è esente da critiche, ma una cosa è certa: si tratta del gioco più remunerativo degli ultimi anni. Merito di tale risultato è anche del modello di “abbonamento” stagionale noto come Pass Battaglia, il quale permette di ottenere una serie di ricompense aggiuntive basate sul proprio rendimento. Si tratta di un approccio valido e lo confermano i dati di Clash of Clans.

Clash of Clans è uno dei giochi più famosi e scaricati degli ultimi anni su mobile, ma solo nel 2019 ha visto una sensibile crescita nei guadagni. Il motivo? Almeno in parte, pare che il merito sia dell’introduzione del Gold Pass, strutturato in modo simile al Pass Battaglia di Fortnite.

Fortnite è stato un buon insegnante.

Basandoci sui dati di Sensor Tower, Clash of Clans ha guadagnato 727 milioni di dollari nel 2019, con una crescita del 27% rispetto ai 527 milioni del 2018. Si tratta del primo anno durante il quale è avvenuta una crescita sin dal 2015, quando l’opera di SUPERCELL ha toccato gli 1.8 miliardi di dollari, dopo gli 1.6 miliardi del 2014. Dal 2016 in poi i ricavi sono calati regolarmente.

Secondo Sensor Tower questa crescita è stata causata dall’introduzione del Gold Pass da cinque dollari avvenuta in aprile: le spese dei giocatori sono infatti aumentate del 73% quel mese rispetto all’anno precedente, e del 58% rispetto al mese precedente. Nei primi sette giorni dopo il rilascio del Gold Pass, ogni giorno sono stati raggiunti i 3.9 milioni di dollari di guadagno.

Clash of Clans è disponibile sin dal 2012 e, nel 2019, vale da solo il 42% dei ricavi totali di SUPERCELL. Sin dal lancio, il gioco mobile ha ricavato a livello mondiale ben 6.4 miliardi di dollari. Cifre impressionanti che rimangono comunque dietro Fortnite che lo scorso anno, pur segnalando un calo rispetto al 2018, ha guadagno circa 1.8 miliardi di dollari.