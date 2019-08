Clash Royale: i creatori annunciano Rush Wars per iOS e Android

I creatori di Clash Royale, Hay Day e Brawl Stars presentano il loro nuovo gioco: Rush Wars, una specie di tower defense per iOS e Android.

Supercell, creatore di Clash Royale, Hay Day e Brawl Stars, ha annunciato un nuovo titolo per iOS e Android, Rush Wars. Si tratta di un titolo che unisce varie meccaniche di gioco, ma di base si tratta di un Tower Defense. Lo scopo del giocatore, infatti, sarà difendere la propria base da incursioni nemiche, creando strategia tramite varie tipologie di truppe. Al tempo stesso, in altre occasioni saremo noi a dover attaccare gli avversari.

Si tratta di un gioco online PvP, ovvero giocatore contro giocatore. Attualmente è disponibile in formato beta unicamente in Canada, Australia e Nuova Zelanda. Sarà un titolo free to play, con acquisti in-app di costo variabile, esattamente come Clash Royale e gli altri titoli di Supercell.

Sarà possibile creare dei team con i propri amici e i giocatori sparsi in giro per il mondo. Vincendo scontri si otterranno degli scrigni gratuiti da aprire per sbloccare truppe e difese aggiuntive. I personaggi potranno ottenere abilità speciali e, avanzando nel gioco, potremo accedere a nuove mappe, in modo simile alle arene di Clash Royale.

Attualmente non è ancora disponibile una data di uscita ufficiale e non si sa quando sarà disponibile la versione beta nel resto del mondo. Diteci, Rush Wars vi incuriosisce?