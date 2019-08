Cliff Bleszinski vorrebbe creare un nuovo gioco: non sarà un battle royale!

Cliff Bleszinski tornerà nel mondo dei videogiochi dopo una brevissima pausa? Potrebbe essere anche se di certo non sarà un battle royale!

Cliff Bleszinski è famoso per moltissime ragioni. Per iniziare, è un noto autore di videogiochi, come Unreal Tournament e i primi capitoli di Gears of War. Al tempo stesso, è famigerato per la sua lingua lunga e per i toni spesso sopra le righe dei suoi interventi. L’ultima volta che abbiamo sentito parlare di lui è stato quando era a capo di Boss Key Productions, team chiuso dopo il fallimento di due giochi di fila.

Più precisamente, stiamo parlando di Lawbreakers, che ha fallito nel calamitare l’interesse di un pubblico sufficientemente vasto, per quanto a detta di vari fosse un gioco interessante. Successivamente, il team ha cercato di salvarsi rilasciando un raffazzonato battle royale chiamato Radical Heights, pessimo sotto tutti i punti di vista. A quel punto, Bleszinski ha giurato di non voler più sviluppare alcun videogame e di essere pronto ad abbandonare l’industria una volta per tutte. Be’, ora sta iniziando a ritrattare.

UGH guys I kinda have a game idea and it won't get out of my head. I thought I was truly done. But then, stupid brain shows up. UGH. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) August 15, 2019

Tramite Twitter, come potete vedere qui sopra, ha affermato di avere un’idea che non gli esce dalla testa. Ora come ora non ci sono dettagli precisi e non è detto che lo sviluppatore si metta veramente all’opera: ha solo dichiarato che non si tratterebbe di un “dannato battle royale” e di certo sarebbe un piccolo progetto.

Se decidesse di tentare e il progetto si rivelasse interessante, ne saremmo tutti contenti, ma potremo saperlo solo nel corso del tempo. Diteci, cosa ne pensate di Cliff Bleszinski? Lo vorreste di nuovo all’opera su un gioco?