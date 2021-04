Cliff Bleszinski: il papà di Gears of War ha una novità in sviluppo

Passate le festività pasquali, l’industria videoludica si appresta a vivere un mese di aprile 2021 ricco di interessanti uscite, in attesa di scoprire cosa ci attenderà nei prossimi mesi dell’anno. Sono già diverse le esperienze che gli appassionati non vedono l’ora di scoprire, e a queste se ne va ad aggiungere una nuova. Cliff Bleszinski, il creatore della saga di Gears of War ha da poco annunciato di essere al lavoro su un nuovo progetto, e non vediamo già l’ora di scoprire di cosa si tratta.

Ad annunciare la lieta notizia è stato lo stesso Cliff Bleszinski tramite un recente post pubblicato su Twitter. L’autore americano si era allontanato dall’industria videoludica qualche tempo dopo aver rilasciato Lawbreakers, il suo titolo multigiocatore che sfortunatamente non riuscì per niente a finire sotto i riflettori. Il ritorno del papà di Gears of War ora sembra più vicino, anche se le informazioni che ci sono state fornite al momento sono ancora risicate.

“Sì, se ve lo stesse chiedendo sto lavorando a qualcosa di nuovo”, esordisce così Cliff Bleszinski nel suo ultimo post pubblicato su Twitter. “Dovreste sapere che ogni giorno è angosciante non poterne parlare”, conclude così l’autore videoludico, lasciandoci da una parte con una buona notizia che segna il suo ritorno nell’industria, mentre dall’altra parte ci lascia momentaneamente sulle spine senza dirci null’altro di questo nuovo progetto.

And, yes, for the record, I'm working on some new stuff, and you should know every damned day it's agonizing to not talk about it. Deal with it. Love y'all. — Cliff Bleszinski (@therealcliffyb) April 7, 2021

Bleszinski si è dedicato molto a rispondere ai vari commenti che ha scaturito il suo ultimo post, e sotto uno di questi ha confermato che in questo nuovo progetto non saranno presenti le sue amate motoseghe. In un altro commento, il noto sviluppatore Rami Ismail ci fa sapere di aver visto il progetto in una call su Zoom e non vede l’ora di avere aggiornamenti dopo esserne rimasto ammaliato.