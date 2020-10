COD Cold War peserà moltissimo, come ci aspettavamo: requisiti PC

Nell’ultimo anno i videogiocatori di tutto il mondo hanno imparato a “temere” il peso di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, il free to play battle royale. Va sottolineato che Activision e Infinity Ward si sono impegnati per ridurlo il più possibile e, di recente, è stata introdotta la possibilità di cancellare specifiche parti del gioco, così da liberare un po’ di spazio eliminando modalità che non ci interessano. Nondimeno, lo spazio totale è enorme. Sarà lo stesso con COD Cold War di Treyarch? La risposta è sì, come ci aspettavamo.

Activision e Treyarch hanno confermato che lo spazio totale richiesto su PC sarà di 250 GB, se si desidera eseguire COD Cold War con le impostazioni Ultra RTX. C’è però un lato positivo. Se si è interessati unicamente nella modalità Multigiocatore e si desidera giocare alle impostazioni Minime, saranno sufficienti 50 GB. Se invece si opta per le impostazioni “Raccomandate” o per le “Competitive”, serviranno 175 GB.

Requisiti COD Cold War

Vediamo ora i requisiti per COD Cold War, ricordando che si tratta di requisiti di lancio e che nel tempo, tramite ottimizzazione, potrebbero diminuire.

Requisiti minimi

OS: Windows 7 64-Bit (SP1) o Windows 10 64-Bit (v.1803 o superiore)

CPU: Intel Core i3-4340 o AMD FX-6300

RAM: 8GB RAM

HDD (al lancio): 50GB (solo MP), 175GB (tutte le modalità)

Video: NVIDIA GeForce GTX 670 / GeForce GTX 1650 o Radeon HD 7950

DirectX 12

Requisiti Raccomandati

Con le opzioni a medio, si raggiungono 60 FPS nella maggior parte delle situazioni.

OS: Windows 10 64 Bit

CPU: Intel Core i5-2500K o AMD Ryzen R5 1600X

RAM: 12GB RAM

HDD (al lancio): 175GB

Video: NVIDIA GeForce GTX 970 / GTX 1660 Super o Radeon R9 390 / AMD RX 580

DirectX 12

Requisiti per il Ray Tracing

OS: Windows 10 64 Bit

CPU: Intel i7-8700K o AMD Ryzen 1800X

RAM: 16GB RAM

HDD (al lancio): 175GB

Video: NVIDIA GeForce RTX 3070

DirectX 12

Requisiti Competitivi

Per chi vuole un alto valore di frame per secondo.

OS: Windows 10 64 Bit

CPU: Intel i7-8700K o AMD Ryzen 1800X

RAM: 16GB RAM

HDD (al lancio): 175GB

Video: NVIDIA GeForce GTX 1080 / RTX 3070 o Radeon RX Vega64 Graphics

DirectX 12

Requisiti Ultra RTX

Requisiti per il 4K, ray tracing e alti FPS.

OS: Windows 10 64 Bit

CPU: Intel i9-9900K o AMD Ryzen 3700X

RAM: 16GB RAM

HDD (al lancio): 250GB

Video: NVIDIA GeForce RTX 3080

DirectX 12