Ormai ci siamo lasciati alle spalle il mese di ottobre e tutte le sue folgoranti uscite videoludiche. Come da tradizione, ogniqualvolta mettiamo piede nella stagione autunnale ecco che il mercato videoludico sboccia grazie a una serie di grandissime esperienze e titoli molto attesi. Proprio in queste ore Sony ha voluto svelare quali sono stati i videogiochi più venduti sul PlayStation Store durante il mese di ottobre, e oltre a una serie di brand ormai popolarissimi ci sono state anche alcune sorprese non del tutto attese.

Il recente post pubblicato sul PlayStation Store ci mostra una classifica di quelle che sono state le produzioni videoludiche più vendute a ottobre 2022 sul PS Store. Inutile dirvi che in cima alle classifiche europea e nord americana appaiono due pesi massimi come il nuovo Call of Duty Modern Warfare 2 (che potete acquistare su Amazon) e FIFA 23, ma in tutto ciò non possiamo non notare un Gotham Knights che ottiene una più che ottima seconda posizione nella classifica nord americana.

Un’altra sorpresa interessante è il recentissimo A Plague Tale Requiem, il secondo capitolo dell’epopea medievale di Asobo Studio, il quale è riuscito a raggiungere la decima posizione nella classifica nord americana, e la settima posizione in quella europea. Risultati per nulla scontati per la nuova opera di Asobo, soprattutto se pensiamo che si tratta di un gioco uscito in uno dei mesi più colmi di grandi novità molto attese dagli appassionati.

Modern Warfare II, FIFA 23 and Gotham Knights go head-to-head in October’s PS Store Top Downloads Charts. Which game came out on top? Find out: https://t.co/4qkSKozBlu pic.twitter.com/rQWI03nezw — PlayStation (@PlayStation) November 10, 2022

Di seguito trovate la top 10 dei giochi più venduti nel mese di ottobre 2022 sul PS Store:

PS5

Call of Duty Modern Warfare 2 FIFA 23 Gotham Knights Grand Theft Auto V Cyberpunk 2077 NBA 2k23 A Plague Tale Requiem Medieval Dynasty Resident Evil 3 Mount & Blade II Bannerlord

PS4