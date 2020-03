COD Modern Warfare: l’annuncio della modalità battle royale verrà fatto oggi?

Continuano le indiscrezioni sulla fantomatica modalità battle royale di COD Modern Warfare. Nonostante Activision non abbia ancora ufficializzato nulla, grazie a diversi rumor resi noti nei mesi precedenti siamo già a conoscenza di molteplici caratteristiche che saranno presenti all’interno di questa modalità che si chiamerà Warzone. Pochi istanti fa, un utente avrebbe scovato in rete un ennesimo indizio che, questa volta, fa pensare all’annuncio di questa attesissima modalità proprio per la giornata di oggi.

Stando all’utente Twitter idle Sloth, il ragazzo sarebbe incappato in un paio di pubblicità apparse su Twitch comprese di loghi e banner. Oltre a ciò, un altro insider ha dichiarato che ci sarebbe un embargo che scadrà alle 18:00 di questa sera. Anche se non è stato ancora chiarito che cosa verrà mostrato nello specifico, secondo Idle Sloth dovrebbe venire trasmessa una diretta incentrata sul gameplay di Warzone, mentre più tardi verrà pubblicato il trailer della nuova modalità per COD Modern Warfare.

#CallOfDuty #WarZone Advert Released on Twitch 👀

The embargo is releasing today so streaming will be showing off gameplay around 12:00pm CT and also the trailer for WarZone is also supposed to drop later today pic.twitter.com/BRRDRu5ukO — Idle Sloth 🙅🏻‍♂️1️⃣2️⃣❎ (@IdleSloth1984) March 9, 2020

Andando a riprendere alcuni rumor che si sono susseguiti negli scorsi giorni, l’annuncio della modalità Warzone che dovrebbe avvenire stasera, andrebbe a coincidere col leak che fece trapelare la data di uscita della battle royale di COD Modern, ossia il 10 marzo. Sembra quindi probabile che dopo l’annuncio con tanto di presentazione gameplay e di trailer, Warzone possa diventare disponibile già da domani.

Non ci resta quindi che aspettare le 18:00 di stasera per capire se sarà la volta buona per vedere qualcosa di ufficiale su Warzone, e se avranno conferma tutte le varie voci di corridoio che si sono susseguite in questi mesi, compresa la possibilità che la modalità battle royale di COD Modern Warfare venga rilasciata come free to play. Pensate che sia finalmente arrivato il momento di vedere l’annuncio di Warzone?