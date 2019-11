COD Modern Warfare, Battle Pass rinviato e subito azioni Activision in calo

Activision ha rinviato la data di uscita del suo Battle Pass per COD Modern Warfare e irrimediabilmente le sue azioni sono calate.

Il nuovo capitolo della serie sparatutto Activision COD Modern Warfare è stato, ed è tuttora, un grande successo di pubblico e critica. In vetta alla classifica dei giochi più venduti, il titolo sviluppato da Infinity Ward, sta avendo un notevole successo. Il punto forte di questo nuovo capitolo della saga risiede senza ombra di dubbio nel suo lato tecnico, lasciando leggermente da parte il lato arcade per immergersi maggiormente nel settore dei simulativi.

Uno dei pregi di questo COD Modern Warfare è il rifiuto dei DLC a pagamento ed il classico season pass, in favore di un Pass Stagionale, sulla falsariga dei battle royale moderni (come Fortnite). Da precedenti rumor emersi, Activision sembrava dare il via al Pass Stagionale nel mese di novembre ma a quanto pare, così non sarà. Il tutto è stato rinviato nel mese di dicembre e, tale rinvio, ha avuto parecchie conseguenze per la compagnia, tra le quali un calo del 3,28% sul valore delle azioni di Activision.

La notizia del ritardo è arrivata durante l’ultima earning call del publisher americano: “Fra i vari contenuti per i nostri franchise di punta ci sarà anche un nuovo sistema in-game per COD Modern Warfare“, ha dichiarato l’azienda. “Tuttavia partirà a dicembre, in leggero ritardo rispetto a quanto preventivato“.

Ricordiamo che per quanto riguarda il funzionamento, ci saranno contenuti gratuiti, sbloccabili e ci saranno poi contenuti Premium.I contenuti gratuiti proporranno elementi ludici con un impatto sul gameplay, come ad esempio armi e accessori. Quelli a pagamento invece, saranno unicamente cosmetici.

Nonostante il calo, Activision non ha nulla di cui preoccuparsi. Il futuro della compagnia appare senz’altro roseo grazie al lato Blizzard e al recente annuncio di titoli come Diablo IV ed Overwatch 2. E voi cosa ne pensate di COD Modern Warfare? Vi sta convincendo?