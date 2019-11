COD Modern Warfare: battle royale in arrivo secondo un noto leaker

COD Modern Warfare includerà una nuova modalità Battle Royale? Secondo un noto leaker è proprio così. Ecco i dettagli in merito.

COD Modern Warfare è uno dei più grandi successi di sempre per Activision. Il gioco ha guadagnato ben 600 milioni di dollari nell’arco dei primi tre giorni dopo il lancio e il responso di critica e pubblico è estremamente positivo. Infinty Ward, sviluppatori di quest’ultimo Call of Duty, hanno già assicurato che rilasceranno molti nuovi contenuti in modo gratuito su tutte le versioni. Uno di questi potrebbe essere una modalità Battle Royale?

Secondo That1MiningGuy sì, la Battle Royale troverà posto all’interno di COD Modern Warfare. T1MG è un noto leaker che ha rilasciato informazioni interessati in passato. In questo caso, la sua affermazione si basa sul fatto che ha trovato all’interno del codice di gioco dei file che includono la dicitura “BR”. BR, ovviamente, significherebbe Battle Royale. Nei file del gioco, infatti, sono presenti altre abbreviazioni, come “MP” per multiplayer e “UI” per User Interface (interfaccia utente).

Secondo quanto riportato, tali file sono legati a porzioni dell’interfaccia utente dedicata alla modalità Battle Royale. Ovviamente queste non sono considerabili informazioni ufficiali, ma è unicamente una speculazione. In ogni caso, l’inserimento di una modalità Battaglia Reale di COD Modern Warfare sarebbe perfettamente sensato.

Il gioco, come già detto, è un grande successo e oggigiorno le BR sono molto in voga, sopratutto grazie a Fortnite. Anche il precedente capitolo, Call of Duty Black Ops 4 ha proposto una battle royale, chiamata Blackout: abbiamo quindi già un precedente. Per ora non abbiamo conferme o smentite, quindi non possiamo fare altro se non attendere nuove informazioni da parte di Activision o Infinity Ward. Diteci, voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe avere accesso a una modalità battle royale all’interno di COD Modern Warfare?