COD Modern Warfare: un bug porta i giocatori dentro la modalità Battle Royale

In queste ultime settimane sempre più spesso abbiamo sentito svariati rumor riguardanti il recente COD Modern Warfare. Tante di queste “chiacchiere da bar” si sono rivelate veritiere (come per esempio il ritorno di Ghost e della mappa Rust) mentre altre rimangono ancora un mistero. Tra tutti i vari rumor sicuramente il più curioso riguarda la tanto discussa modalità Battle Royale che dovrebbe arrivare a breve. Un leak confermerebbe l’imminente arrivo della modalità mentre un recente bug consoliderebbe ancora di più questa teoria.

Stando a svariati utenti Reddit, i giocatori di COD Modern Warfare si sono imbattuti recentemente in un “errore di gioco” molto curioso. Il bug in questione porta i vari giocatori che lo sfruttano a finire dentro la modalità WarZone (ovvero la Battle Royale del gioco). Si tratta di un bug piuttosto comune che capita quando si va ad abbandonare una qualsiasi lobby online del gioco. Tuttavia specifichiamo che questo “errore” è molto casuale, quindi non capita sempre ed a tutti i vari giocatori.

Grazie a una schermata pubblicata da uno dei utenti Reddit che si sono imbattuti in questo bug, abbiamo scoperto qualche novità a riguardo di questa specifica modalità. Una delle prime particolarità che ci è saltata all’occhio sta nel fatto che probabilmente al lancio la modalità Battle Royale sarà team based only. Questo significa che WarZone di COD Modern Warfare non offrirà modalità duo o singole.

Un’altra curiosità va a toccare i Drop Kit, ovvero le classi personalizzabili dei giocatori. Stando a questo dettaglio probabilmente la modalità Battle Royale di COD darà la possibilità ai giocatori di utilizzare le proprie classi attraverso l’utilizza degli approvvigionamenti. Niente di tutto questo è stato commentato da Activision o Infinity Ward, ma vista la mole di rumor fuoriusciti in questi giorni ci sembra abbastanza palese che la Battle Royale di COD Modern Warfare è praticamente dietro l’angolo!