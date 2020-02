COD Modern Warfare: la modalità battle royale avrà un curioso sistema di respawn?

In quest’ultimo periodo non si fa altro che parlare della presunta modalità battle royale di COD Modern Warfare. Mentre sia Infinity Ward che Activision non hanno ancora voluto dichiarare nulla di ufficiale a riguardo, sono le voci di corridoio a farla da padrone, rivelando man mano i diversi dettagli che, a quanto pare, faranno parte della modalità Warzone. Questa volta l’attenzione viene posta sul particolare sistema di respawn che sarà presente nella nuova modalità.

Il leak proviene da Twitter, dove l’insider TheGameRevolution ha voluto far sapere ai videogiocatori che la modalità Warzone di COD Modern Warfare si porterà con sé un sistema di respawn molto curioso. “Quando muori in Warzone vieni mandato nella prigione di Gulag e ti ritrovi in una cella mentre aspetti il tuo turno per un duello 1 contro 1. Mentre si aspetta nella cella, si è in grado di vedere l’1v1 in atto con altri giocatori e si potrà lanciare delle pietre contro di loro (anche se le rocce non influenzeranno il combattimento)”.

L’insider ha poi continuato a spiegare la meccanica nei commenti del suo stesso post, rispondendo alle domande che diversi utenti gli hanno posto. Nel dettaglio, è stato chiarito come il vincitore del duello tornerà nella mappa di gioco insieme ai propri compagni, mentre non è stato chiarito cosa succederà al giocatore che perderà il combattimento. Non è chiaro nemmeno se la meccanica si ripeterà una volta in cui il giocatore dovesse morire per più di una volta durante la battle royale.

Insomma, ci sono ancora diverse cose che non sono del tutto chiare riguardo alla modalità Warzone di COD Modern Warfare, come non è ancora chiaro se si può fare affidamento a tutti rumor che stanno popolando la rete a riguardo nell’ultimo periodo. Cosa ve ne pare di questo sistema di respawn?