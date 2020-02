COD Modern Warfare: scovati i veicoli per la Battle Royale

In queste ultime settimane abbiamo sempre sentito di svariati rumor o leak da parte di COD Modern Warfare, del resto il titolo sviluppato dai ragazzi di Infinity Ward sta macinando record su record sia in senso positivo sia in negativo. Nelle ultime ore sono diventati ormai incontrollabili i leak riguardanti WarZone, la presunta Battle Royale del titolo. Proprio oggi vi abbiamo parlato di un curioso bug nel quale alcuni giocatori venivano catapultati nella presunta mappa di gioco. In queste ore, invece, si sono scoperti i mezzi di trasporto presenti nella presunta modalità ancora non annunciata.

Gli indizi sulla componente Battle Royale sono aumentati rapidamente dopo l’aggiornamento per la Stagione 2 rilasciata ufficialmente lo scorso 11 febbraio. Nonostante Activision abbia rimosso qualsiasi video che riguardasse questa modalità. Un utente in particolare ha postato sul proprio profilo Twitter diverse immagini in cui mostrano la lobby del gioco. Qui di seguito vi mostriamo il post del ragazzo.

I'm still in the lobby but can only do the training session. It gives the option to 'fill' or 'dont fill' the squad, but pressing either does nothing right now. pic.twitter.com/tj2iXe3Ctz — Dean Carter (@CaptainBadfoot) February 13, 2020

Per chi invece fosse curioso di quali veicoli saranno presente nella WarZone ve li elenchiamo qui di seguito.

ATV

SUV

Elicottero

Cargo Truck

Tac Rover

A questi si aggiungerebbe anche la presenza delle Supply Station, postazioni particolari presso le quali i giocatori potranno spendere i soldi guadagnati per acquistare qualsiasi tipo di potenziamento. Tra le immagini mostrate da Dean Carter possiamo notare come venga mostrata la presunta possibilità di giocare in squadre da tre giocatori.

Cosa ne pensate di questa notizia? Aspettate anche voi la modalità Battle Royale di COD Modern Warfare? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine in attesa di altre informazioni riguardo la WarZone.