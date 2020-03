COD Modern Warfare: modalità battle royale svelata in un video

Forse ci siamo, finalmente dopo settimane di indiscrezioni vari, sembrerebbe che la battle royale di COD Modern Warfare sia stata svelata accidentalmente da un video leak. Proprio diversi minuti fa vi avevamo scritto una notizia riguardante la WarZone, la quale sarebbe stata annunciata proprio quest’oggi. Pochi istanti fa, infatti, un utente avrebbe scovato in rete un ennesimo indizio che fa pensare all’annuncio di questa modalità proprio per la giornata di oggi.

Ora sembrerebbe che tali rumor possano aver trovato conferma, visto che un utente ha postato un video riguardante proprio tale modalità. La community di ResetEra ha segnalato la comparsa di un video che accidentalmente mostra sezioni della battle royale di COD Modern Warfare. Si tratta a tutti gli effetti di una recensione di WarZone che ricordiamo non essere stata ancora ufficializzata dai vertici alti di Infinity Ward. Purtroppo il video è stato appena reso non disponibile, probabilmente questo sottolinea il fatto di quanto possa essere stato veritiero.

In attesa di eventuali conferme dagli sviluppatori, dal video possiamo notare diverse caratteristiche. La prima è che sembrerebbe essere totalmente free-to-play, come vi avevamo già citato diversi giorni fa e rappresenterebbe a tutti gli effetti una opzione di gioco stand alone. Al suo interno WarZone includerebbe una mappa a dir poco gigantesca, capace di contenere addirittura 150 giocatori. La modalità di COD Modern Warfare includerebbe infine anche diverse mappe famose della serie come Terminal, Scrapyard, Overgrown, oltre ad alcune inedite.

Vi ricordiamo infine che si tratta sempre di un video leak e di conseguenza nulla di così ufficiale, anche se sembrerebbe esserlo. Del resto né Infinity Ward né Activision hanno confermato queste indiscrezioni, quindi, nonostante tutto, vi invitiamo a prendere queste notizie con le dovute pinze. In attesa quindi di conferme, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti la battle royale di COD Modern Warfare. Cosa ne pensate della notizia? Aspettate questa modalità? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto.