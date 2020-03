COD Modern Warfare, un bug impedisce ai giocatori di ricaricare l’arma

Uno strano ma fastidiosissimo bug sta ultimamente impedendo a numerosi giocatori di ricaricare la propria arma in COD Modern Warfare. Considerando la grande dinamicità alla base della formula di gioco del titolo di Activision è chiaro come si tratti di una problematica decisamente importante, che sta causando non pochi grattacapi ai numerosi utenti del titolo afflitti da tale bug.

A parlare di tutto ciò è stato un utente del celebre forum Reddit, che ha allegato un video di tale problematica in cui è chiaro come il fucile non venga ricaricato in seguito alla consueta animazione.

Diversi utenti nei commenti hanno confermato tale problematica, dichiarando di essere stati anche loro vittima di tale bug. Un giocatore nello stesso thread ha comunicato di aver trovato la fonte di tale problema, asserendo come secondo lui ciò avvenga quando viene scaricato l’intero caricatore di un’arma con una modifica allo slug.

Activision non è però ancora intervenuta sull’argomento e non e quindi chiaro se sia proprio questo il motivo dietro tale fastidioso bug. In ogni caso siamo sicuri che il tutto verrà presto risolto e i fucili torneranno a tempo record a ricaricarsi come sempre.

Nonostante tale bug COD Modern Warfare è un titolo decisamente notevole. Come riporta anche la nostra recensione, che trovate comodamente qui, infatti: “forse questo nuovo COD Modern Warfare non avrà la portata rivoluzionaria che ebbe ai tempi il suo progenitore, ma è un chiaro segnale che lo studio californiano ha nuova ambizione per dire la sua anche in futuro. Quest’anno CoD mantiene a tratti un’esperienza classica in modalità multigiocatore, rifinita però nei ritmi e nei movimenti, e si dota anche di alcune playlist che portano un po’ di freschezza come Scontro e Guerra Terrestre.”