COD Modern Warfare domina la classifica, ma Switch guadagna molte posizioni in UK

Nuova settimana, nuova classifica di vendite. I videogiochi, oltre che opere d’arte, sono pur sempre prodotti destinati alla vendita e per sapere se hanno avuto successo bisogna sempre vedere quanto hanno venduto. Grazie a Gfk (tramite GamesIndustry) abbiamo modo di scoprire la classifica del Regno Unito, uno dei mercati più grandi e ottimo indicatore della “salute” di un videogioco. A dominare è ancora una volta COD Modern Warfare, lo sparatutto di Activision e Infinity Ward, ma anche i titoli esclusivi per Nintendo Switch hanno conquistato varie posizioni.

Ben quindici giochi Nintendo Switch sono entrati nella Top 40, e quattro di questi sono nella Top 10. In particolar modo, è Ring Fit Adventure a essere improvvisamente salito alla ribalta con +822% rispetto alla settimana precedente: la richiesta del pubblico era quindi molto alta e le copie distribuite molte meno di quelle necessarie. Ai vari titoli first-party di Nintendo si aggiunge anche il sempreverde Minecraft che vede un aumento del +197%.

Come già detto, COD Modern Warfare domina la classifica, seguito da FIFA 20: una accoppiata non sorprendente. Vediamo però tutta la più recente Top 10 settimanale, aggiornata fino al 1 febbraio:

Call of Duty: Modern Warfare FIFA 20 Mario Kart 8 Deluxe Grand Theft Auto 5 Star Wars Jedi: Fallen Order Minecraft (Switch) Ring Fit Adventure Luigi’s Mansion 3 Dragon Ball Z: Kakarot The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Come possiamo vedere, non manca dalla classifica GTA 5: l’opera di Rockstar Games ha inoltre ricevuto una nuova versione di una mod che introduce la Realtà Virtuale, supportando visori Oculus e SteamVR. Anche Star Wars Jedi Fallen Order sta continuando a vendere molto bene, anche più di quanto Electronic Arts si aspettava. Infine, troviamo in classifica anche Luigi’s Mansion 3 che, secondo i dati più recenti, ha venduto ben 5 milioni di copie. Manca invece Pokémon Spada e Scudo, che sta comunque segnando numeri incredibili con più di 16 milioni di copie vendute alla fine del 2019 a livello mondiale.