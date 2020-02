COD Modern Warfare: giocatori console chiedono più vantaggi ad Activision

COD Modern Warfare è sicuramente uno dei protagonisti di questo secondo mese del 2020. Non solo in questi giorni si discute della Stagione 2, iniziata l’11 febbraio, ma sopratutto si discute animatamente della mai annunciata modalità Battle Royale. Quest’oggi invece parliamo dell’eterno dibattito tra videogiocatori console e PC. Tale dibattito si è accentuato ancora di più con l’arrivo del cross-play, che ricordiamo permette di giocare allo stesso titolo con console differenti.

I giocatori su console, infatti, hanno a disposizione su COD Modern Warfare un sistema di mira assistita per sopperire alla difficoltà di mirare con il joypad. Chi gioca su PC, però, ha a disposizione un’altra featured chiamata Field of View (FOV), la quale permette di zoomare o di allontanare la telecamera a scelta del giocatore, per avere quindi un campo visivo decisamente più ampio ed una visuale più dettagliata. Tale featured ha però fatto infuriare i giocatori su console, i quali ritengano che questa crei un vantaggio enorme perché possono individuare i nemici più facilmente.

Alcuni utenti su Reddit hanno chiesto ad Activision di implementare questa caratteristica anche su console per equilibrare il tutto. Del resto non sembrerebbe una richiesta impossibile visto che il FOV è già presente su Titanfall e su Battlefield sia su console che su PC. Purtroppo però, come fa notare un altro utente sul sito, il pubblisher non sembrerebbe esserne convinta visto e considerando che aggiungere questa featured potrebbe influenzare in modo drastico il frame rate di COD Modern Warfare su PlayStation 4 e Xbox One.

Cosa ne pensate di questa notizia? Siete giocatori del titolo e pensate che il FOV serva come il pane su console? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto. Come sempre vi invitiamo a seguire le nostre pagine per tutte le novità riguardanti COD Modern Warfare.