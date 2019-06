COD Modern Warfare: DLC gratuiti, coop, multiplayer e crossplay

Nella giornata di ieri è stato presentato il nuovo COD Modern Warfare. In questa notizia vi parliamo dei contenuti previsti al lancio e i piani futuri.

Nel corso della serata di ieri 30 maggio è stato presentato il nuovo trailer di Call of Duty Modern Warfare, il tanto rumoreggiato capitolo della saga. Dopo solamente poche ore dalla sua rivelazione arrivano nuove informazioni sicuramente importati sul nuovo gioco che faranno felici tutti i fan di COD.

Quando COD Modern Warfare verrà lanciato troverete non solo la famosa componente multiplayer classica, celebre modalità nota del brand, ma anche tutta una serie di Operazioni Elite che permetterà a tutti i giocatori di di poter affrontare delle missioni in cooperativa a vari livelli di difficoltà; proprio come i classici Modern Warfare. Una notizia che sicuramente è di fondamentale importanza è che il nuovo COD Modern Warfare non avrà il Season Pass, quindi i DLC saranno gratuiti.

Attualmente non sappiamo di preciso come Activision abbia in mente di monetizzare il suo futuro visto che tutti i contenuti saranno gratuiti, è molto probabile però che saranno presenti vari costumi e altre customizzazioni disponibili per l’avatar dei giocatori. L’assenza del Season Pass non comporta però la non esclusività temporale per alcune piattaforme, infatti i DLC arriveranno prima su PS4.

Un’altra informazione interessante è la presenza del cross-play, che darà la possibilità a tutti i giocatori possessori del gioco per PC, PlayStation 4 e Xbox One di poter giocare e sfidarsi online senza alcuna limitazione. Vi ricordiamo che l’uscita del nuovo COD Modern Warfare è prevista per il 25 ottobre di quest’anno e che sul nostro sito troverete tutte le informazioni note sul gioco che sono state riportate fino a ora. Vi ricordiamo inoltre che un nuovo Call of Duty arriverà presto, ma con una versione mobile.

Cosa ne pensate del cross-play e dei contenuti gratuiti di COD? Avete già visto la presentazione del gioco? Credete che possa essere uno dei vostri prossimi acquisti?